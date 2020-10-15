Калининград вошел в десятку городов, в которые возвращаются туристы

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в какой город они возвращаются снова и снова.

Большинство россиян (28.21 %) чаще всего приезжают в Санкт-Петербург. На втором месте — Сочи, 23.08%. «Бронзу» в рейтинге самых городов, в которые туристы чаще всего приезжают, получил Севастополь — 19.66%.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также часто совершают повторные поездки в Кисловодск (8.55%), Москву (5.98%), Казань (5.13%), Калининград (4.27%), Ростов-на-Дону (3.42%). Меньше всего опрошенных путешественников посещают Екатеринбург (0.85%) и Барнаул (0.85%).

Десять городов, в которые туристы возвращаются:

Санкт-Петербург, 28.21 %

Сочи, 23.08%

Севастополь, 19.66%

Кисловодск, 8.55%

Москва, 5.98%

Казань, 5.13%

Калининград, 4.27%

Ростов-на-Дону, 3.42%

Екатеринбург, 0.85%

Барнаул, 0.85%