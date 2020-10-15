В Калининграде завершают работу мобильные центры, где делают прививки от гриппа

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Калининграде в четверг, 15 октября, завершаются мероприятия по бесплатной иммунизации взрослого населения.

Как сообщает минздрав региона, привиться от гриппа калининградцам можно в мобильном центре здоровья. Время проведения акций – с 10 до 15 часов.

Сегодня прививку до 15 часов можно успеть сделать прививку у магазина «Семья» на улице Беланова в Чкаловске и до 20 часов в торговом центре «Европа» в Калининграде.

С собой иметь удостоверение личности.

Пройти вакцинацию имеют право жители Калининграда и области, достигшие 18 лет.