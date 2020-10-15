В двух ДТП на Приморском кольце пострадали три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 14 октября, на Приморском кольце в течение полутора часов произошло два ДТП в которых травмы получили три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Первая авария произошла на 16:10 на 23-м километре автодороги. 21-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого автомобиль отбросило на проезжающий «Фольксваген».

В результате ДТП травмы получила 17-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Спустя полтора часа на том же месте столкнулись «Мерседес» и «Ситроен». После этого «Мерседес» отбросило на 34-летнего мужчину, который находился на проезжей части после ранее совершенного ДТП в ожидании оформления. Он получил травмы, как и 24-летняя водитель «Мерседеса».