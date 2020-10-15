На заседание суда по "делу врачей" в Калининграде впервые не пустили журналистов

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На сегодняшнее заседание суда Калининградской области по громкому "делу врачей" не пустили журналистов. Напомним, бывшую и.о. главврача роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве новорожденного.

Как пояснили "КП" в пресс-службе облсуда, ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции. Впоследствии, возможно, представители прессы будут допускаться на заседания при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

О вспышке заболевания в областном суде в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции не сообщали.