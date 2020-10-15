В Калининграде пенсионерка выпала из салона автобуса

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Две пожилые женщины пострадали при падении в общественном транспорте в Калининграде в среду, 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Ленинском проспекте в салоне троллейбуса при начале движения упала 76-летняя пенсионерка, которая стояла на задней накопительной площадке. Женщина получила телесные повреждения.

На пл. Калинина водитель автобуса резко начал движение, в результате чего 94-летняя пассажирка, которая поднималась по ступеням к передней накопительной площадке, выпала из салона автобуса. В результате ДТП женщина получила травмы.