В Калининграде более 200 молодых мам прошли переобучение

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области более двухсот женщин с детьми прошли переобучение. Почти все они нашли новую работу или сохранили прежнюю, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

«Не секрет, что, находясь в декрете, женщина подчас «выпадает» из профессиональной среды, поэтому чтобы вернуться на работу ей необходимо подтвердить свои компетенции, освоить новые навыки. Порой женщина за эти 2-3 года, воспитывая малыша, решает в корне изменить профессию, найти себя в новой специализации. В этом случае такие сертификаты и обучающие курсы – отличное решение. И мы готовы им помогать», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Обучение проводится на нескольких образовательных площадках: в БФУ им. И Канта по специальностям экскурсоведение, логопед, воспитатель; в «Учебном Центре Олега Видякина» по основам графического дизайна и 3D моделирования; в «Центре дополнительного образования «Калининград» по специальностям бухгалтерский учет и педагог-психолог.

Также женщины осваивают профессии портного, парикмахера, повара и кондитер, менеджера по персоналу. Популярным являются направления – 1С управление торговлей и специалист в сфере закупок.