Калининградка зарубила сожителя топором и получила 11 лет общего режима

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Жительница Славского района осуждена за жестокое убийство сожителя. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Кровавая драма разыгралась в марте прошлого года в одном из домов в поселке Большаково. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине 13 ударов топором . От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Районный суд приговорил ее к 11-ти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован в областном суде, однако апелляционная инстанция, изучив материалы дела и доводы жалобы, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.