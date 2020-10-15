На ул. Приморской в Зеленоградске обнаружили 14 боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военные саперы за сутки обезвредили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Балтфлота

14 артиллерийских снарядов обнаружили на улице Приморской в Зеленоградске. Также один снаряд нашли на улице Прицельной в Калининграде.

Боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 4,5 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.