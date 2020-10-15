В Калининграде задержали мужчину, который пытался проникнуть в лицей

Инцидент произошел на улице Комсомольской. Как сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в лицее.

Оперативно прибывшие по вызову росгвардейцы увидели в фойе мужчину с признаками опьянения. Он вел себя агрессию и выкрикивал нецензурные выражения в адрес сотрудников лицея, требую пропустить его внутрь учебного заведения. На требования сотрудников Росгвардии покинуть помещение мужчина не отреагировал.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.