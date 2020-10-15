Под Калининградом взорвался боеприпас времен войны, мужчине оторвало кисть

О происшествии сообщает администрация Правдинского городского округа. Само ЧП произошло на выходных в поселке Железнодорожный.

- По предоставленной полицией информации, пострадал житель, который в собственном сарае пытался разобрать детонатор боеприпаса времен Великой Отечественнной войны. Гражданину разорвало кисть левой руки. Пострадавший направлен в больницу скорой медицинской помощи, - говорится в официальном сообществе администрации во «Вконтакте».

Напомним, 9 августа в палаточном лагере в Балтийске также взорвался снаряд времен войны, пострадали двое детей. После ЧП саперы провели разминирование территории и обнаружили более 1100 боеприпасов.