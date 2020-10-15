Жители Калининградской области получат персональные цифровые сертификаты

В четверг, 15 октября, стартовала выдача персональных цифровых сертификатов от государства в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, жители нашей области смогут пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным, маркетингу и другим компетенциям цифровой экономики.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в Калининградской области.

- Получение персонального цифрового сертификата – шанс устроиться на новую работу для тех, кого старая по каким-то причинам не устраивает. Это возможность подработки для молодых мам или тех, кто в ближайшее время собирается уйти на пенсию, - отметил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.

Благодаря сертификатам жители могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, и по его итогам слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.