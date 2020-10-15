Калининградцам предложили выбрать рисунок для фасадов домов на Ленинском проспекте

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В Калининграде на торце многоэтажного дома №85а-85д на Ленинском проспекте (возле музыкального фонтана) хотят нанести рисунок. Калининградским художникам, дизайнерам и просто неравнодушным людям предложили поучаствовать в конкурсе идей, который пройдет до 21 октября включительно.

Как сообщается в Инстаграме регионального Фонда капитального ремонта, 22-23 октября проведут народное голосование, а 24 октября эксперты из области дизайна и архитектуры оценят работы лидеров общественного голосования. 25 октября подведут итоги.

«Понравившийся вариант большему количеству жителей региона будет нанесен на стену. Одно условие - предложения не должны касаться религии и политики», - отметили в Фонде.