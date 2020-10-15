Сборная Калининградской области выиграла три медали чемпионата России по адаптивной легкой атлетике

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Фото: министерство спорта Калининградской области
В Сочи провели чемпионат России по адаптивной легкой атлетике, в нем приняли участие 322 человека из 49 регионов страны.
В беге и прыжках отличились представители Калининградской области.
Как сообщает министерство спорта региона, золотую и бронзовую медаль завоевал прыгун Андрей Королев. Третьим в беге на 800 метров стал Дмитрий Горбач.
Наши ребята представляли областной Центр спортивной подготовки сборных команд и региональную школу олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам сорта
Соревнования проводились в формате летнего сезона на открытом стадионе.