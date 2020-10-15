Бюджет Калининградской области потратит больше миллиарда на поддержку села

В проекте федерального бюджета на будущую трехлетку для госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно предусмотрено около 31 млрд рублей. В Калининградской области на 2021-2022 годы на реализацию госпрограммы предусмотрено 1,1 млрд , из них за счет федеральных средств 964 млн и 131 млн – средства областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства, большая часть средств (734,1 млн рублей) заложена на создание современного облика сельских территорий. Так, средства планируется направить на строительство газопроводов, системы водоотведения и фельдшерско-акушерского пункта в Гусевском городском округе, реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в Багратионовске, капитальный ремонт Дома культуры в поселке Краснополянское и реконструкцию школы в поселке Междуречье Черняховского городского округа, капитальный ремонт крыши детского сада в поселке Большое село Неманского городского округа.

Другое финансовоемкое направление в рамках государственной программы «Комплексного развития сельских территорий» – реконструкция автомобильных дорог «Жилино-Ульяново» в Неманском городском округе и «Талпаки-Советск» в Гвардейском городском округе. На два года на эти цели запланировано 224 миллиона рублей.

Также предусмотрены средства на обустройство площадки под жилищную застройку в поселке Поречье Правдинского городского округа, планируется строительство станции водоподготовки, прокладка водопроводных сетей и благоустройство территории.