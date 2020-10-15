В Калининграде откроют первый пункт приема стеклотары

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В Калининграде на пересечении улиц Чайковского и Зоологической откроют первый пункт приема стеклотары для вторичной переработки. Об этом сообщает РБК Калининград со ссылкой на председателя регионального Союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко.

Сдать можно будет любое стекло: чистое, грязное, с этикетками или без.

Пункт приема будет работать в тестовом режиме в течение трех дней. Организаторы посмотрят, насколько нововведение будет интересно горожаенам.

Позже появится список точек, где будут принимать стекло.