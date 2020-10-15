Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков награжден Орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В отрасли автомобилестроения Владимир Иванович работает более 50 лет. В разные годы он возглавлял ключевые направления в руководстве АвтоВАЗа , КамАЗа. В 1994 году основал компанию АВТОТОР, которая на сегодняшний день является одним из крупнейших автопроизводителей России.

Указом Президента России от 12 октября Медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награжден также представляющий Калининградскую область Генеральный директор ООО «Международный фонд частных инвестиций» Игорь Иванов.