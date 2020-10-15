В Калининграде меняются маршруты двух городских автобусов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на маршрут №12 выходит новый перевозчик. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 16 октября протяженность маршрута сокращена, с конечной остановки на ул. Левитана автобусы поедут по улицам Энергетиков, Подполковника Емельянова, Дзержинского, проспекту Калинина до Южного вокзала и обратно.

Двигаться автобусы будут с 30-минутным интервалом.

Изменился и маршрут автобуса №18. Конечная теперь не у Центрального парка, а в конце улицы Лейтенанта Катина на пересечении с 1-й Большой окружной. В рабочие дни жителей ул. Катина и окрестных улиц везут в центр восемь автобусов, в выходные и праздничные - шесть.