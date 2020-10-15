Калининградец прожал чужую машину на авторазборку за 10 тысяч рублей

Ранее судимый 38-летний калининградец присмотрел припаркованный на соседней улице Nissan Sunny. Подделав расписку, злоумышленник продал автомобиль знакомому владельцу авторазборки за 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, оперативники установили, что новый владелец вывез машину на эвакуаторе и вышли на след предполагаемого преступника. К счастью, разобрать Nissan не успели и машина вернулась к законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности.