Новые мосты рядом с двухъярусным в Калининграде будут строить пять лет

В пятницу в правительстве области состоится заседание, на котором рассмотрят вопросы, связанные с возведением железнодорожного и автомобильного мостов параллельно существующему двухъярусному. Сегодня на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству о некоторых подробностях проекта рассказал председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Артур Крупин.

- В течение 60 месяцев, при наличии финансирования, мосты будут построены, - отметил Крупин. - Двухъярусный мост планируется сохранить как объект культурного наследия, и на его капитальный ремонт требуется отдельный проект.