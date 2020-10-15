В Калининграде продлили домашний арест врачам, обвиняемым в убийстве ребенка

Роддом № 4, в котором, по версии следствия, произошло умышленное убийство ребенка. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 15 октября, в работе Калининградского областного суда введен ряд ограничений в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекции. В частности, на процесс по «делу врачей» смогли попасть только его участники. Журналистам и наблюдателям вход на заседания этого громкого дела временно запрещен.

Сегодня заседание состоялось. По словам адвокатов, решался вопрос по ранее поданным ходатайствам об изменении меры пресечения для бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Белая находится под домашним арестом с ноября 2018 года, Сушкевич – с июня 2019 года.

В частности, защитники просили увеличить время прогулок.

Суд вынес решение только о продлении домашнего ареста для обвиняемых на 3 месяца. Время прогулок, а также – запрет на использование Интернета, другие ограничения остались для врачей без изменений.

Елену Белую и Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве ребенка. Их дело в суде рассматривается с участием присяжных.

О том, что происходило во время открытого заседания на прошлой неделе, читайте здесь.