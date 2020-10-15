В должности председателя Калининградского областного суда утвержден Евгений Быков

Указом Президента Владимира Путина на должность председателя Калининградского областного суда назначен Евгений Быков.

- Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Калининградского областного суда Быкова Евгения Петровича, - сказано в указе.

Евгений Быков с 2013 года возглавлял Брянский областной суд. До этого занимал различные должности в военных судах, являлся заместителем председателя Верховного Суда Ингушетии.

Документы на замещение вакантной должности председателя Калининградского областного суда Евгений Быков подал в мае 2020 года.

Напомним, до этого областной суд в Калининграде на протяжении 23 лет возглавлял Виктор Фалеев. Он подал в отставку в сентябре 2019 года.