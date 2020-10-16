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Общество

В центре Калининграда женщина вынесла из аптеки косметики на 30 тысяч рублей

Полицейские уже нашли любительницу красоты
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Похитительница косметики может лишиться свободы на два года.

Похитительница косметики может лишиться свободы на два года.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию поступило заявление от продавщицы аптеки на проспекте Мира Калининграда, которая сообщила, что неизвестная женщина похитила косметику на сумму 30 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Полицейские выяснили, что к краже причастна ранее судимая 29-летняя местная жительница, - рассказали в пресс-службе. - Злоумышленница, зайдя в помещение, похитила с прилавка товар и скрылась. Пропажа имущества была обнаружена фармацевтом, когда та обходила торговый зал. Женщина обнаружила полупустой стеллаж и обратилась в полицию.

Известно, что полицейские уже задержали любительницу красоты.

- В ходе досмотра у нее была обнаружена и изъята краденая косметика. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - 2 года лишения свободы, - уточнили в полиции.