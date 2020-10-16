В Калининградской области за сутки выявили еще 73 случая коронавируса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Калининградской области за сутки выявили еще 73 новых случая заражения коронавирусом. Это на 5 случаев меньше, чем было накануне. Таким образом, за все время пандемии у нас заразились 5495 человек.

Выздоровевших за сутки стало больше на 140 человек (всего 3888 с начала пандемии).

Отметим, что за последние сутки в России выявлено рекордные 15 150 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. В Калининградской области антирекорд был установлен 14 октября (80 заразившихся).