В Калининграде пройдут проверки водителей на трезвость

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В Калининградской области с пятницы по воскресенье пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам, если вы стали свидетелем управления транспортом в нетрезвом виде, то обязательно сообщите об этом по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь!