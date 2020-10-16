Пять медиков, три педагога, два продавца: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 73 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 41 работающий (пять медицинских работников, четыре работника промпредприятий, три сотрудника образовательных организаций, три водителя транспортных средств, два работника торговли, по одному - транспортных узлов,охранного предприятия, правоохранитель, ещё 21 человек работает в иных сферах);

- воспитанник детского сада 125 ( контакт по семье);

- ребёнок трех лет (контакт по семье);

- ученик школы 7 (по возвращению из Турции);

- 13 неработающих

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 5495 случаев заболевания.