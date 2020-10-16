В ноябре открывается прямое авиасообщение Калининграда с Сочи

. Фото: Александр Подгорчук

С 16 ноября авиакомпания «Nordwind» открывает прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы запланированы в рамках действия зимнего расписания до 25 марта 2021 года и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing B 737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Отправление из Калининграда в 19:00, прибытие в Сочи – в 23:20.

Вылет из Сочи – в 07:30, прибытие в аэропорт Калининград (Храброво) – в 09:55. Время в пути 3 часа 20 минут.