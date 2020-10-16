В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 16 октября, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Балтийская 2-4, ул. Горького 103-107, 110-114, 113, 113а, 117-139, 120-122, 130-138, 189-191, ул. Озёрная 18-24, 21-25, ул. Ст. лейт. Сибирякова 7, 7а, 13, ул. Фурманова 18а, 18б, 18в, 19-37, 19а, 19б, 20-40, 39-39а, ул. Р. Люксембург 9-9а, 11-21, 18, 18а, 23-23а, 26-26а, 27, 28-28а, 29-29а, 30-30а, 30б, 31-31а, 31б, 31е, 32е, 33-33а, 34-34а, 36-40, 36б, 40б, 46, 54, ул. Крылова 23, ул. Комсомольская 75, 83, ул. Белобородова 16, 21-23,29, 35-37, 38.

Холодное водоснабжение приостановлено до 15 часов на ул. Третьяковская 2г. С 22.00 до 06.00 воды не будет на пр-кт Ленинский 30.