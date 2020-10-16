За 4 месяца приставы арестовали в Калининграде более 150 автомобилей должников

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С 1 июня по 1 октября в Калининградской области проходили совместные рейды судебных приставов и инспекторов ГИБДД по выявлению должников по налоговым, алиментным, платежам и штрафам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП

За четыре месяца в ходе рейдов было арестовано 152 транспортных средства, принадлежащих должникам, на общую сумму 61,6 млн рублей.

«Арест автомобиля — действенная мера. Лишившись транспортного средства большинство граждан незамедлительно гасят задолженность», - отметили в пресс-службе судебных приставов, добавив, что всего в ходе рейдов было окончено 145 исполнительных производств.