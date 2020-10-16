Оперштаб: У 17-ти заболевших коронавирусом пневмония, двое в тяжелом состоянии

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В Калининградской области за сутки было выявлено 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У 17-ти заболевших подтверждена пневмония, у двоих заболевание протекает в тяжелой форме.

По данным оперштаба, по состоянию на пятницу, 16 октября, на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 249 558 человек, из них выявлено 5 495 случаев заражения. С начала пандемии выздоровели 3 888 человек выздоровели, умер 91 человек.

Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 2 724 человека.