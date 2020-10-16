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Общество

Калининградец едва не зарезал приятеля, раскритиковавшего ремонт в квартире

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На жителя Калининграда завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Конфликт произошел в квартире злоумышленника. К нему в гости пришел приятель, которому не понравился безвкусная мебель и качество ремонта. Хозяин жилища разозлился и схватил нож и стал замахиваться им. Испугавшись, дерзкий гость выбежал на улицу и вызвал полицию.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.