Калининградца приговорили к 200 часам работ за повторное пьяное вождение

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В Калининграде осудили местного жителя, который попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мужчину лишили водительских прав за пьяное вождение. Однако выводов горожанин не сделал, и вновь сел пьяным за руль.

Мужчину задержали инспекторы ГИБДД, позже на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. А также лишил прав еще на два года.