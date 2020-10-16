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Общество

Калининградца приговорили к 200 часам работ за повторное пьяное вождение

Также его лишили прав на два года
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде осудили местного жителя, который попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мужчину лишили водительских прав за пьяное вождение. Однако выводов горожанин не сделал, и вновь сел пьяным за руль.

Мужчину задержали инспекторы ГИБДД, позже на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. А также лишил прав еще на два года.