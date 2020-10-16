В Калининградской области за сутки выздоровели 140 пациентов с COVID-19

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За сутки в Калининградской области выздоровели сразу 140 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Это максимальное число выздоровлений с начала пандемии в области. Всего в регионе от коронавируса с начала года вылечились 3888 человек.

По данным оперштаба, по состоянию на пятницу, на 16 октября, на COVID-19 обследовано 249 558 жителей Калининградской области, из них выявлено 5 495 случаев заражения.

Умер 91 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 724 человека.