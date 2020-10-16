На Приморском кольце БМВ на скорости 150 километров в час пересчитал отбойники

Последствия аварии на Приморской кольце. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На Приморском кольце спортивный автомобиль BMW M5 пять раз врезался в отбойники. При этом скорость болида, по словам очевидцев, составляла около 150 километров в час.

Как сообщили в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда из области" в социальной сети "ВКонтакте", за рулем многомощного баварского зверя находилась дама.

"Прямо передо мной БМВ М5 раз пять приложилась об отбойники, - написал очевидец. - Девушка жива и здорова. Медицинская помощь не понадобилась. Интересно было бы разобраться в этом ДТП. Просто ее на ровном месте качнуло в сторону. Сначала ударила левый отбойник. Машина стала неуправляема, ее закрутило и ударило о правый отбойник, затем о левый. И так раз пять, пока не остановилась. Хорошо что не перевернулась, обычно такие кульбиты заканчиваются переворотом".

По словам очевидца аварии, "девушка сказала, что машину почему-то просто потащило в сторону".

"Ехала она примерно под 150 км/ч. Неужели система в БМВ дала сбой?" - недоумевает автомобилист.

Добавим, что мощность 8-цилиндрового двигателя, установленного в BMW M5, составляет 600 лошадиных сил.