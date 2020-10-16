Калининградцы получат квитанции с долгами за тепло

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Некоторые жители Калининграда в ближайшее время вместе с обычными счетами за тепло и горячую воду получат ещё и отдельную квитанцию с указанием долга, накопленного к данному моменту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Так МП «Калининградтеплосеть» напомнит потребителям о необходимости решить вопрос с накопленной задолженностью до окончания льготного периода. Уже после 1 января 2021 года начисление пени на долги за услуги ЖКХ, приостановленное на время пандемии, будет возобновлено по всей России», - отметили в пресс-службе мэрии.

По данным городских властей, по состоянию на 1 октября, дебиторская задолженность жителей Калининграда за услуги отопления и горячего водоснабжения составила 727,9 млн рублей.