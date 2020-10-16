Строительство новой поликлиники на Сельме начнется в 2021 году

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Строительство новой поликлиники на улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде начнется в 2021. На возведение зданий медучреждения отводится год, чтобы отделение заработало в 2022 году.

«Это будет первое амбулаторно-поликлиническое отделение, построенное в регионе с 1990 года. Тогда свои двери открыл клинико-диагностический центр Областной клинической больницы» - заявили в пресс-службе правительства.

Без учета субсидий на поддержку рынка труда, на здравоохранение в следующем году планируется направить шестую часть бюджета. в том и числе на онкоцентр. В минздраве сообщили, что сейчас завершается строительство коробки будущего лечебного учреждения. В 2021 году подрядчик будет проводить внутренние работы, закупать и устанавливать оборудование. На эти цели предусмотрено 926,1 миллиона рублей из областного бюджета.