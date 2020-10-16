Калининградец Антон Глушков стал главным архитектором в Сочи

Антон Глушков Фото: Иван МАРКОВ

Калининградский архитектор Антон Глушков стал главным архитектором в Сочи. Решение о его назначении, судя по всему, было принято еще неделю назад, так как именно тогда мэр Сочи Алексей Копайгородский выложил совместное фото с Глушковым и руководителем ДОМ.РФ Виталием Мутко в своем Инстаграме.

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» новоиспеченный главный архитектор, сочинские власти запросили у него наработки по проектированию набережных, парков и других общественных пространств.

- Я рассказывал об опыте работы с разными структурами и социальном проектировании, о том, как это нужно учитывать при разработке генплана, мастер-планировании и так далее, - говорит Глушков. – Слово за слово, и спросили: «А не хотите ли работать у нас главным архитектором, мы уже полгода ищем человека с вашей квалификацией».

Среди самых значимых своих калининградских проектов Антон Глушков перечислил сразу несколько:

- В Калининградской области - парк в Гурьевске (построен), центральная часть в Правдинске (строится), генплан и правила землепользования и застройки Пионерского, концепция благоустройства Полесска (будет строится в следующем году), Гвардейска и Славска.

Глушков уже официально вступил в должность 14 октября.