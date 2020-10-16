В Багратионовске завистливый уголовник украл у охотника оружие и боеприпасы

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Багратионовске полицейские раскрыли кражу оружия и боеприпасов у охотника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний ранее неоднократно судимый мужчина проник в дом охотника, открыл сейф и похитил два гладкоствольных охотничьих ружья и два патронташа с патронами в количестве 150 единиц. По версии полицейских, мотивом совершения кражи могла стать зависть – злоумышленнику нравился охотничий арсенал своего соседа.

Задержание подозреваемого полицейские провели при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Схрон с похищенными ружьями оперативники обнаружили на приусадебном участке злоумышленника.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хищение оружия, боеприпасов», его поместили в СИЗО.