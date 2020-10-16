В Калининграде открылась фабрика по производству инвалидных колясок

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В пятницу под Калининградом открылась первая в стране фабрика «Обсервер» по производству инвалидных электроприводных кресло-колясок. Новый производственный комплекс, расположен на пяти гектарах в поселке Поддубное, его проектная мощность составляет,2,5 тысячи единиц изделий: кресел-колясок с электроприводом, шагающих ступенькоходов и других технические средств для инвалидов-колясочников. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, открыли фабрику министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, губернатор Антон Алиханов и руководитель и идейный вдохновитель Роман Аранин.

Инвестиции в проект составили 70 млн рублей, компания планирует занять примерно четверть российского рынка, но опыт, компетенции и география позволяют «Обсерверу» успешно развивать и экспортное направление. Заявленная доля отечественных комплектующих оценивается в 60%, а с выходом на проектную мощность локализация может достичь 95%. Кроме того, предприятие обеспечит занятость более 70 человек, треть из них – с инвалидностью.

Уже сейчас в компании налажено серийное производство технических средств реабилитации, большинство комплектующих для них начали изготавливать на территории Калининградской области, что заметно ускорило процесс сборки.

«Фабрика «Обсервер» – это, в первую очередь, передовое инновационное высокотехнологичное импортозамещающее производство. Мы хотим из нее сделать абсолютно революционный, социальный проект с комплексной реабилитацией, сопровождаемым проживанием и трудоустройством инвалидов колясочников первой группы», – рассказал руководитель предприятия Роман Аранин.