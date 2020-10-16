Случайный знакомый оставил калининградца без кошелька, телефона и документов

В Калининграде задержали мужчину, похитившего мобильный телефон, документы и кошелек с денежными средствами у 57-летнего местного жителя. С заявлением о пропаже всего этого имущества потерпевший обратился в полицию еще в июле 2020 года. По горячим следам найти злоумышленника не удалось, однако было заведено уголовное дело по статье «Кража»

Потерпевший рассказал, что познакомился он с неизвестным мужчиной в магазине. Они решили отметить знакомство и расположились около одного из домов на Борисовском бульваре.

- В ходе распития спиртных напитков потерпевший уснул. Злоумышленник в это время вытащил из его карманов смартфон, документы и кошелёк, в котором находились 9 000 рублей, и скрылся, - сообщает пресс-служба УМВД. - Спустя некоторое время потерпевший проснулся, но не обнаружил ни знакомого, ни своего имущества. Гражданин обратился в полицию.

Выйти на след злоумышленника удалось после того, как удалось отследить похищенный телефон. Включил его уже новый владелец. По его описаниям удалось установить приметы продавца мобильника. Им оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.