Калининградский осужденный поставил рекорд по отжиманиям от пола

Осужденные перед разминкой Фото: УФСИН по Калининградской области

В исправительных колониях №7, 8 и 13 состоялись спортивные состязания с участием членов Общественного совета при УФСИН России по Калининградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, по приглашению общественников в исправительные учреждения прибыли мастера спорта и чемпионы мира Максим Новоселов (боевое самбо) и Марат Алиасхабов (кудо).

После разминки осужденные выполнили упражнения по гиревому спорту, подтянулись на перекладине и поборолись на руках.

- Один из осужденных ИК-7 поставил рекорд – отжался от пола 1181 раз на 45 минут, - сообщает пресс-служба. - За успехи в спорте самых лучших участников состязаний поощрили медалями, дипломами и призами.