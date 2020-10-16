В Славинске 17-летний подросток снял с чужого грузовика два аккумулятора и слил 80 литров топлива

В поселке Славинск Гвардейского района оперативники угрозыска раскрыли хищение 80 литров дизельного топлива и 2 аккумуляторов с грузового автомобиля.

- Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник в возрасте 17 лет приметил стоящий у дома в поселке Славинск «Вольво», - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Вернувшись туда ночью, парень слил с грузовика топлива и снял аккумуляторы.

Прибывшему на место преступления эксперту удалось найти улики, оставленные на кузове машины и на земле, которые помогли установить причастность к совершению преступления 17-летнего жителя соседнего поселка. Он уже признался в содеянном.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.