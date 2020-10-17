Пять медиков, пять школьников, три продавца: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 79 новых случаев коронавируса, у 22-х из них диагностирована пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Каждый третий заболевший старше 65 лет.

Среди заболевших

- 19 пенсионеров;

- семь служащих;

- пять работников медицинских организаций, в том числе один из частной системы здравоохранения;

- четыре сотрудника правоохранительных органов;

- трое сотрудников магазинов непродовольственных товаров;

- трое сотрудников образовательных учреждений;

- двое водителей транспортных средств;

- два сотрудника предприятий пищевой промышленнности;

- двое рабочих промпредприятий;

- работник банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник транспортного обслуживания;

- работник сектора ЖКХ;

- 13 индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;

- пятеро учащихся (лицей № 49; лицей №23; калининградский морской лицей; гимназия 32; Ганзейская ладья). У всех детей заболевание в легкой форме ОРВИ, получают амбулаторное лечение;

- студент (БГАРФ);

- девять неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 5574 заболевших.