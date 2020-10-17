Пять медиков, пять школьников, три продавца: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 79 новых случаев коронавируса, у 22-х из них диагностирована пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Каждый третий заболевший старше 65 лет.
Среди заболевших
- 19 пенсионеров;
- семь служащих;
- пять работников медицинских организаций, в том числе один из частной системы здравоохранения;
- четыре сотрудника правоохранительных органов;
- трое сотрудников магазинов непродовольственных товаров;
- трое сотрудников образовательных учреждений;
- двое водителей транспортных средств;
- два сотрудника предприятий пищевой промышленнности;
- двое рабочих промпредприятий;
- работник банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник транспортного обслуживания;
- работник сектора ЖКХ;
- 13 индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;
- пятеро учащихся (лицей № 49; лицей №23; калининградский морской лицей; гимназия 32; Ганзейская ладья). У всех детей заболевание в легкой форме ОРВИ, получают амбулаторное лечение;
- студент (БГАРФ);
- девять неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 5574 заболевших.