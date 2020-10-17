В ночь на понедельник в области ожидаются перебои в телетрансляции

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Ночью 19 октября в Калининградской области возможны перерывы в трансляции цифровых телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы на передающем оборудовании цифрового эфирного телевидения в Калининграде и Веселовке начнутся в час ночи понедельника, 19 октября, и продлятся до 10 утра этого дня. В этот восьмичасовой период возможны перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов (20 каналов).

«В период проведения профилактических работ в 01 час 10 мин местного времени будет проводиться техническая проверка системы оповещения путем замещения транслируемых программ первого мультиплекса ЦЭТВ», – уточнили в министерстве цифровых технологий.