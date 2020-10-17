Мошенники за сутки украли у калининградцев почти 2 млн рублей

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Мошенники продолжают выманивать деньги крупные суммы денег у жителей Калининградской области. За прошедшие сутки в полицию с заявлениями обратилось 9 человек, которые перевели злоумышленникам 1 миллион 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД..

Самым распространенным способом мошенничества остается звонки от лже-сотрудников банков, которые сообщают о несанкционированном доступе к их банковскому счету. На подобную уловку попалась 72-летняя горожанка, которая перевела мошенникам 420 тыс рублей, а также 24-летний мужчина, который перевел 200 тыс рублей.

Увеличивается количество мошенничеств, совершенных под видом одобрения кредитов. Злоумышленники сообщают горожанам, что им якобы одобрен кредит. На слова потерпевших, что они не оформляли заявку, лже-сотрудники просят назвать код из смс-сообщения, чтобы аннулировать заявку.

«Под руководством «банковского сотрудника» гражданин заходит в свой личный кабинет, оставляет заявку на кредит, после чего диктует код из смс-сообщения. А уже после общения выясняется, что он в своём мобильном приложении оформил кредит на немалую сумму и сам же перевёл деньги мошеннику», - сообщили в полиции.

На подобные уловки попались 46-летняя горожанка, лишившаяся 160 тысяч рублей, 26-летний мужчина, которого обманули на 150 тысяч рублей и 59-летняя женщина, которая потеряла 570 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 52-летний электромонтер. Злоумышленники предложили мужчине установить электронную защиту банковской карты. В ходе телефонного разговора, завладев реквизитами карты, на потерпевшего оформили кредит в 200 тысяч рублей.