Калининградца будут судить за сбыт амфетамина

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который промышлял продажей амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 28летний безработный мужчина продал сверток с психотропным веществом своему знакомому, после чего его задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Балтийский городской суд для рассмотрения по существу.