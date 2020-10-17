За сутки коронавирус выявили в 11-ти муниципалитетах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 58 случаев. В Гурьевском городском округе выявлено 5 новых случаев, по три случая – в Черняховском и Зеленоградском округах.

По случая коронавируса выявлено в Полесском и Багратионовском округах, по одному – в Гвардейском, Светловском, Славском, Черняховском и Неманском городских округах.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 55 74 случая заболевания.