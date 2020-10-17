Калининградец погиб в загоревшейся бане

Стало известно о том, что в результате пожара в поселке Петрово Гурьевского района погиб человек.

Как известно, сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 16 октября. При тушении бани у одного из домов населенного пункта было обнаружено тело мужчины.

- По данному факту Гурьевским межрайонным отделом регионального Управления СКР организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. – Личность погибшего установлена – им оказался 64-летний хозяин дома. Точная причина смерти мужчины будет определена в результате назначенной судебно-медицинской экспертизы, а причину возгорания позволит установить пожарно-техническая судебная экспертиза.

Выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.