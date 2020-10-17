Спортсмены из Калининграда завоевали три золота на чемпионате РФ по акробатическому рок-н-роллу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Три золотых медали завоевали представителей калининградской региональной федерации акробатического рок-н-ролла. Как сообщает пресс-служба областного министерства спорта, турнир акробатического рок-н-ролла России состоялся в Ростове-на-Дону.

На паркет универсального дворца спорта вышли 600 участников из 12 регионов нашей страны. Калининградскую область успешно представили воспитанники региональной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Из трёх пар две выиграли золотые медали в трёх дисциплинах.

Двойной успех в активе Арины Глебовой и Максима Багдасаряна, первенствовавших как в дивизионе «А-класс микст юноши и девушки» среди 35 пар, и так и в категории «B-класс микст юноши и девушки» среди 47 пар сверстников. Первое место в категории «А-класс микст юниоры и юниорки» заняли Эвелина Супрягина и Артём Сухоносов, опередив в итоговой табели о рангах 27 дуэтов. Отметим, что и тех, и других тренирует Марина Московская и Владислав Оситковский.