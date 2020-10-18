В оперштабе раскрыли подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на воскресенье, 18 октября, нарастающим итогом на COVID-19 в Калининградской области обследованы 254 148 человек, из них выявлено 5 652 случая заражения (3 944 человека выздоровели), умерли 93, остаются под медицинским наблюдением 2 577 человек.
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев пневмонии (у одного пациента тяжелая форма).
Среди новых заболевших:
- девять пенсионеров;
- десять сотрудников промпредприятий;
- три работника предприятий пищевой промышленности;
- три сотрудника образовательных учреждений;
- три сотрудника банков;
- четыре сотрудника транспортных узлов;
- два продавца непродовольственных магазинов;
- по одному сотруднику предприятий ЖКХ и учреждений культуры;
- 22 индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;
- студентка КГТУ;
- пятеро учащихся: гимназия № 1 Советска (контакт по семье), двое учеников школы № 1 Светлого (контакт по семье, обследование перед выездом), учащаяся школы № 44 Калининграда (обследована перед госпитализацией), учащийся Светлогорской школы (обследован перед поездкой на соревнования);
- воспитанник детского сада пос. Владимирово (на изоляции, контакт в семье);
- тринадцать неработающих.