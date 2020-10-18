В оперштабе раскрыли подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на воскресенье, 18 октября, нарастающим итогом на COVID-19 в Калининградской области обследованы 254 148 человек, из них выявлено 5 652 случая заражения (3 944 человека выздоровели), умерли 93, остаются под медицинским наблюдением 2 577 человек.

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев пневмонии (у одного пациента тяжелая форма).

Среди новых заболевших:

- девять пенсионеров;

- десять сотрудников промпредприятий;

- три работника предприятий пищевой промышленности;

- три сотрудника образовательных учреждений;

- три сотрудника банков;

- четыре сотрудника транспортных узлов;

- два продавца непродовольственных магазинов;

- по одному сотруднику предприятий ЖКХ и учреждений культуры;

- 22 индивидуальных предпринимателей и сотрудников прочих организаций;

- студентка КГТУ;

- пятеро учащихся: гимназия № 1 Советска (контакт по семье), двое учеников школы № 1 Светлого (контакт по семье, обследование перед выездом), учащаяся школы № 44 Калининграда (обследована перед госпитализацией), учащийся Светлогорской школы (обследован перед поездкой на соревнования);

- воспитанник детского сада пос. Владимирово (на изоляции, контакт в семье);

- тринадцать неработающих.