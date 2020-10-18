Морская авиация Балтфлота провела учения на полигоне в Калининградской области

На одном из полигонов на востоке Калининградской области прошла учебная тренировка морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали удары по наземным целям. При бомбовых ударах использовались авиационные бомбы ДОСАБ-100Т и П-50Т.

- Упражнение выполнялись на высотах от 500 метров до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе боевого применения, - пояснили в пресс-службе Западного военного округа.